أديب:"ممكن نبقى زي سوريا"

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إيمان هاني

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اديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات منتدى شباب العالم، قائلا: "الرئيس لم يكن يتجمل أو يجامل طرفا". 
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الضاحية الجنوبية في لبنان لا يدخلها عسكري مرور، ونفس الأمر يتكرر في سوريا، معقبا: "مصر ممكن يحصل فيها البهدلة دي ، ممكن نبقي زي سوريا". 

وتابع: "بعد ساعة بالطائرة من القاهرة لن نجد دولة مستقرة، مؤكدا أن هناك كيانات كثيرة محيطة بنا لا تتوفر بها تعريف الدولة، حيث يجب أن يكون في الدولة جيش وطني واحد". 

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