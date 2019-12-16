أديب:"ممكن نبقى زي سوريا"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسات منتدى شباب العالم، قائلا: "الرئيس لم يكن يتجمل أو يجامل طرفا".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الضاحية الجنوبية في لبنان لا يدخلها عسكري مرور، ونفس الأمر يتكرر في سوريا، معقبا: "مصر ممكن يحصل فيها البهدلة دي ، ممكن نبقي زي سوريا".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الضاحية الجنوبية في لبنان لا يدخلها عسكري مرور، ونفس الأمر يتكرر في سوريا، معقبا: "مصر ممكن يحصل فيها البهدلة دي ، ممكن نبقي زي سوريا".