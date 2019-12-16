» "أديب" يكشف إنشاء قاعدة عسكرية لتركيا في ليبيا

16 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن فايز السراج رئيس الحكومة الوفاق الليبية زار أمير قطر خلال الساعات الماضية، ثم توجه بعدها إلى اسطنبول واجتمع مع الرئيس التركي أردوغان مشيرا إلى أن الاتفاق الأمني بين تركيا وليبيا سيدخل البرلمان التركي هذا الأسبوع لإقراره، مضيفا: "وأنا بقولكم تركيا سترسل قوات، وهتعمل قاعدة عسكرية في ليبيا".

