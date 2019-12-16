عمرو أديب: "السيسي حذر من تداعيات الوضع في لبنان"

16 ديسمبر 2019 - 12:00 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وضع لبنان الآن سيىء جدا، منوها أن هناك مواجهات عنيفة وكر وفر بين الثوار وقوات الأمن، وهى الأولى من نوعها منذ بداية الحراك اللبناني.



وأوضح"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، أنه لا أحد يفهم ماذا يريد الناس، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ غدا المشاورات بشأن إختيار رئيس الوزراء، متوقعا أن هناك جهة ما لا تريد تسمية سعد الحريري رئيسا للوزراء.

