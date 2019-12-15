  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:33 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي بشأن أردوغان

شمس البارودي وزوجها حسن يوسف

حسن يوسف يكشف حقيقة خلع "البارودي" الحجاب

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: "هذا الصراع الخطير قادم لا محالة"

أون لاين

معلومة هامة عن نسبة المشتريات الأونلاين في مصر

برج العرب

«يخلق من اللقب أربعين».. نجوم مصرية بـ«أسماء أوروبية»

السيسي

تكلفته 200 مليار دولار... حلم يسعى "السيسي" لتحقيقه

الدولا ر

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

الاطفال

تحركات عاجلة لتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطفال

وزير الخارجية القطري

موقف قطري مفاجئ من المصالحة مع السعودية

أوزيل

إجراء صيني حاد بعد تصريحات "أوزيل" عن مسلمي الأويجور

بالفيديو..

هذا ما قاله "أديب" عن تصريحات "السيسي" بشأن ليبيا

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله علاء مبارك عن احتجاجات "شابات لبنان"

#

جورج قرداحى يصدم الجميع برأيه عن السعودية.. هذا ما قاله

#

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

#

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال جلسات منتدى شباب العالم كانت قوية للغاية، وبالأخص التي تتعلق بليبيا، معقبا: "الرئيس اليوم لم يكن يتجمل أو يجامل طرف".
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، أنه على بعد ساعة بالطائرة من القاهرة لن نجد دولة مستقرة، موضحا أن هناك كيانات كثيرة محيطة بنا لا تتوفر بها تعريف الدولة، حيث يجب أن يكون في الدولة جيش وطني واحد.
وأضاف أديب أن ميليشيات حزب الله تستحوذ على الضاحية الجنوبية في لبنان، لدرجة أنه لا يدخلها عسكري مرور، ونفس الأمر في سوريا، وأضاف معقبًا: "مصر ممكن يحصل فيها البهدلة دي، لأن مصر هي الجائزة الكبرى".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل أزمة إبراهيم حسن في مباراة أسوان بالدوري
» هذا ما قاله "أديب" عن تصريحات "السيسي" بشأن ليبيا
» بالفيديو.. لحظة وصول فريق ليفربول إلى قطر
» أردوغان يهدد الولايات المتحدة بإغلاق قاعدة إنجرليك
» أول تعليق من قطر على مفاوضاتها مع الإمارات
» سلاطين الأتراك يثيرون أزمة فى شوارع مصر
» «bein sports» لن تنقل البطولات الإفريقية في هذا الموعد
» الأهلي يتخطى الحدود بهدف «السولية».. ويستعيد صدارة الدوري
» العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء
» «كلوب» يهاجم قطر قبل ضربة البداية لليفربول بمونديال الأندية
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية