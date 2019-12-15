  • الأحد 15 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يوجه رسالة هامة للرئيس السيسي بشأن أردوغان

شمس البارودي وزوجها حسن يوسف

حسن يوسف يكشف حقيقة خلع "البارودي" الحجاب

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: "هذا الصراع الخطير قادم لا محالة"

أون لاين

معلومة هامة عن نسبة المشتريات الأونلاين في مصر

برج العرب

«يخلق من اللقب أربعين».. نجوم مصرية بـ«أسماء أوروبية»

السيسي

تكلفته 200 مليار دولار... حلم يسعى "السيسي" لتحقيقه

الدولا ر

تراجع كبير للدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

الاطفال

تحركات عاجلة لتغليظ عقوبات الاعتداء على الأطفال

وزير الخارجية القطري

موقف قطري مفاجئ من المصالحة مع السعودية

أوزيل

إجراء صيني حاد بعد تصريحات "أوزيل" عن مسلمي الأويجور

خبير اقتصادي يكشف:

معلومة هامة عن نسبة المشتريات الأونلاين في مصر

آخر الأخبار

أون لاين
أون لاين
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة: مصر نجحت في القضاء على "ختان الإناث"

#

منظمات حقوقية تعقد ندوة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر

#

شاهد .. أحمد موسى يبكي حال الفقراء في مصر

#

لهذه الأسباب.. 8 ملايين مصري مضطربون نفسيًا

كشف الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والاستثماري، عن أن القطاع الخاص له دور مهم جدا في تطوير وإثراء التعليم الفني والعملية التنموية سواء من حيث الاستثمار وبالتالي زيادة الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج من ناحية، علاوة على دوره الهام في تطوير المناهج والمعامل ومراكز التدريب التي تُخرج الفنيين وهذا يُعد مكسبا كبيرا للقطاع الخاص الذي يشتكي دائما من قلة وجود العمالة المهارة، مشيرا إلى أنه حال تخريج طلبة على مستوى عال من المهارة في التعليم الفني ينخرط ويتفاعل في سوق العمل وهذا يعد شيئا مهما للقطاع الخاص.
وأوضح "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن من أهم جهود التحول الرقمي أنه بدلا من أن المواطن كان يقف في طابور طويل لإنهاء خدماته؛ فإنه الآن يستطيع أن يُنهي خدمته من منزله من خلال الموبايل؛ مؤكدا على أن العملية التي كانت تستغرق من المواطن وقتا وجهدا كبيرا سيستطيع التخلص منها بأسهل الطرق وهو يجلس في بيته.
وأضاف أنه على سبيل المثال فإن تحويل الأموال عن طريق البريد كان المواطن يأخذ وقتا طويلا لتحويل أي أموال وتستغرق العملية عدة أيام حتى تصل إلى الشخص الذي تُرسل إليه، ولكن اليوم يذهب المواطن بالبطاقة الشخصية الخاصة به وتتم العملية في دقائق معدودة بفضل التحول الرقمي وحالة التكنولوجيا المنتشرة في الوقت الحالي.
ولفت إلى أنه حال استخراج البطاقة في الوقت الحالي يمكن للشخص استخراجها بالطريقة الإلكترونية وعدم الذهاب للجهة الحكومية وتضييع الكثير من الوقت؛ علاوة على أنه يمكن استخراج البطاقة حاليا أونلاين، موضحا أن حجم المشتريات الأونلاين عالميا يمثل 57% من حجم المشتريات "الأونلاين والعادية"، موضحا أن نسبة المشتريات الأونلاين في مصر وصلت إلى 20% ومن المستهدف أن تصل إلى 50% خلال الـ 5 سنوات القادمة.

 


ولفت إلى أن مصر من الدولة المتقدمة في عملية البيع والشراء الإلكتروني في الوقت الحالي، نتيجة تطور الدفع الإلكتروني خلال الفترة الماضية؛ وأصبح هناك خدمة "فوري" والتي يستطيع المواطن من خلالها دفع جميع خدماته؛ علاوة على أنه من الممكن أن يدفع المواطن قيمة خدماته من خلال الويب سايت، مؤكدا أن تطور التحول الرقمي منعكس بصورة كبيرة جدا على أرض الواقع لأن الشركات التي تأسست في يوليو 2019 وصلت إلى 149 شركة ومعظمها يعمل في تكنولوجيا قطاع الاتصالات ومعظمها شركات متوسطة وصغيرة، موضحا أن البنك المركزي يتبنى مبادرة لرعاية الشركات التي تُبدع وتقدم أفكارا جيدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. لحظة وصول فريق ليفربول إلى قطر
» أردوغان يهدد الولايات المتحدة بإغلاق قاعدة إنجرليك
» أول تعليق من قطر على مفاوضاتها مع الإمارات
» سلاطين الأتراك يثيرون أزمة فى شوارع مصر
» «bein sports» لن تنقل البطولات الإفريقية في هذا الموعد
» الأهلي يتخطى الحدود بهدف «السولية».. ويستعيد صدارة الدوري
» العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا بشأن هؤلاء
» «كلوب» يهاجم قطر قبل ضربة البداية لليفربول بمونديال الأندية
» ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد
» مستشار "بن زايد": قطر دولة "شقية"
» مانشستر سيتى يقسو على آرسنال بثلاثية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية