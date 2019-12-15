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بشأن الأزمة الخليجية..

أول تعليق من قطر على مفاوضاتها مع الإمارات

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الطيب حسين

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كشفت قطر، عن حقيقة خوضها مفاوضات مع الإمارات بشأن الأزمة الخليجية من عدمه، حيث نفت هذا الأمر.

جاء هذا في تصريحات لوزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "بلومبرج".

وقال "آل ثاني" إن الدوحة لم تخض بعد محادثات مع أبو ظبي من اجل إنهاء الأزمة الخليجية، مضيفًا: "لكن هذا الحوار قد ينطلق في المستقبل المنظور".

وتابع أن مشاورات تجري بين قطر والسعودية، مشيرا إلى أن إحراز تقدم في سبيل تخفيف المأزق الأصلي أتاح للدولتين إقامة خط اتصال مباشر.

ورجح الوزير القطري إمكانية إطلاق مفاوضات مماثلة مع الإمارات في المستقبل بغية إنهاء الأزمة الدبلوماسية المستمرة منذ أوائل صيف عام 2017.

وقال: "نتفاوض حاليا مع السعودية، ونعتقد أننا سننظر إلى ما تبقى من المسائل العالقة في مرحلة لاحقة".

وذكر أن اتفاق مصالحة بين الدوحة والرياض لا يلوح في الأفق لحد الآن.

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