» مانشستر سيتى يقسو على آرسنال بثلاثية

15 ديسمبر 2019 - 08:54 م

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة فى الشوط الأول، افتتح كيفن دى بروين أهداف مانشستر سيتي، بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق اللقاء، من تسديدة قوية، مستغلا عرضية المهاجم البرازيلى جبرييل خيسوس.

وأضاف رحيم سترلينج ثانى أهداف السيتي، فى الدقيقة 15، بعد متابعته لعرضية البلجيكي دى بروين.

وعاد دى بروين ليسجل ثالث الأهداف فى الدقيقة 40، من تسديدة قوية، على يمين حارس أرسنال.

استمرت النتيجة على حالها فى الشوط الثانى، وسط محاولات من نجوم السيتي، لتعزيز تقدمهم، فى المقابل ظهر لاعبو الجانرز بمستوى متواضع للغاية.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 35 فى المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج، بينما توقف رصيد أرسنال عند 22 نقطة، فى المركز التاسع، ويتصدر ليفربول برصيد 49 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي غدا الاثنين بلقاء كريستال بالاس مع برايتون.