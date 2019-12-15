» رئيس الزمالك السابق يتهم «مرتضى» بإهدار المال العام

15 ديسمبر 2019 - 07:40 م

شن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك هجومًا ناريًا علي المستشار مرتضي منصور الرئيس الحالي للقلعة البيضاء، متهما الأخير بإهدار المال العام بعد انتقال محمود عبد المنعم «كهربا» إلي صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف.

وكتب «عباس» عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قائلًا: «‏توقيع كهربا للنادي الأهلي في تقديري هو إهدار للمال العام حيث ان قيمة هذا اللاعب حوالي 5 مليون دولار ذهبوا هباء.. ومن المسؤول؟!! المسؤول ادارة فاشلة في ميت عقبة».

يذكر أن النادي الأهلي أعلن أول أمس الجمعة بشكل رسمي التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 مواسم ونصف تبدأ في يناير المقبل، بصفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق أفيس البرتغالي مؤخرًا.