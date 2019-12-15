» تعليق جديد من "أردوغان" على تدخله عسكريًا بليبيا

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جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، التأكيد على استعداد بلاده إلى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

جاء هذا أثناء استقباله رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في إسطنبول، اليوم الأحد.

وجاء اللقاء لبحث البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم البحري والأمني بين البلدين، وآليات تفعيلهما، بحسب بيان لحكومة الوفاق عبر حسابها على "فيس بوك".

يشار إلى أن الحكومتين التركية والليبية، وقعتا في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني وتعيين الحدود البحرية، وآليات تفعيلها.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الرئيس التركي أكد استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا، إذا طلبت "حكومة الوفاق الوطني الشرعية"، مشيرا إلى أن ذلك في إطار مذكرة التفاهم حول التعاون الأمني".


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