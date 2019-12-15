بالصور.. حرق مقر تابع لـ"سعد الحريري" بلبنان

الطيب حسين
شهدت منطقة عكار شمال لبنان، اليوم الأحد، حرق مقرين أحدهما تابع لرئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، والآخر للتيار الوطني الحر.
ودخل مجهولون ليل الأحد إلى المكتب الرئيس لـ "تيار المستقبل" في بلدة خريبة الجندي، بعد كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة للمركز، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".
وسبق ذلك في الليلة نفسها فعل مماثل طال مكتبا لـ"التيار الوطني الحر" في "جديدة الجومة" في عكار، إذ أقدم مجهولون على كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار في المكتب، وفروا الى جهة مجهولة.
وحضرت على الفور عناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيق لكشف هوية الفاعلين في الحادثين.
احراق مكتب "تيار المستقبل" في عكار ورمي قنابل مولوتوف— Batoul kanjo (@Batoul23859110) December 15, 2019
اقدم مجهولون صباح اليوم الأحد على حرق مكتب لـ"تيار المستقبل" في خريبة الجندي في عكار بعد القاء قنابل المولوتوف الحارقة على المبنى pic.twitter.com/smXjta5e0L
الاعتداء على مكتب التيار الوطني ومكتب تيار المستقبل في عكار https://t.co/KIXKv7mJJQ#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/pC0RRqZxb2— saidagate/بوابة صيدا (@SaidagateInfo) December 15, 2019
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