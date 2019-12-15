"السيسي": هذا هو الحل الوحيد للأزمة السورية

15 ديسمبر 2019 - 06:07 م

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن السبيل المفضي إلى حل الأزمة السورية.

وقال "السيسي" في مداخلة له أثناء مشاركته في جلسات منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بشرم الشيخ، "أن حل الأزمة السورية يكمن في رفع الدول يدها عنها".

وتابع أن هذه الدول ترى أن مصلحتها أن تظل سوريا في حالة عدم استقرار، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا سيدفع بملايين السوريين الموجودين في لبنان وبلدان أخرى إلى العودة لبلدهم.

وأوضح "إذا استعادت سوريا استقرارها بسرعة، وتم كتابة دستور جديد، سيعود الملايين من أبنائها لها".

كما كشف عن ضرورة استعادة الهيبة لهذه الدول، مصرحًا: "طالبنا منذ البداية باستعادة الدول الوطنية لهيبتها مرة أخرى، كانت لنا رؤية في الموضوع حين قلنا إن الجيوش الوطنية يجب أن تكون هي المسؤولة، حتى لا يكون دور لميلشيات أو جماعات إرهابية أو مسلحة".