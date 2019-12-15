تعليق ساخر من ضحية «كوبري» محمد صلاح

15 ديسمبر 2019 - 05:12 م

علّق البلجيكي كريستيان كاباسيلي مدافع فريق واتفورد، ضحية «الكعب» الذي سجل منه محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني الهدف الثاني للريدز، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ونشر «كاباسيلي» صورة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهو ينظر بحزن إلى لاعبي ليفربول أثناء احتفالهم بهدف «صلاح» معلقًا: «عندما أدركت أنها ستكون جزءًا من ملخصات الدوري الإنجليزي لسنوات كثيرة».

وكان كاباسيلي ضحية الهدف الذي سجله صلاح بكعب قدمه، بعد أن مرت الكرة بين قدميه وسكنت شباك فريقه، معلنة الهدف الثاني لليفربول.

يذكر أن محمد صلاح تألق في مباراة واتفورد، بعد أن سجل هدفين، ضمنا نقاط المباراة لـ«الريدز» والاستمرار في صدارة «البريميرليج».



