عمرو فهمي يكشف أولى خطواته لإزاحة رئيس الـ«كاف»

15 ديسمبر 2019 - 04:55 م

كشف عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن الشعار الذي استقر عليه في حملته الانتخابية على رئاسة الـ«كاف».

وقرر عمرو فهمي اتخاذ شعاره في انتخابات رئاسة الكاف من 3 جمل وهم " Pro Africa- pro Football- ANTI Corruption " من أجل الترويج لحملته الدعائية في الانتخابات المقبلة.

وأوضح فهمي، سبب تلك الكلمات حيث أكد أنها تعني الرغبة في عودة الريادة لإفريقيا وتطوير كرة القدم داخل القارة ومكافحة الفساد الموجود داخل أروقة الاتحاد الافريقي "كاف".

وأعلن عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، الترشح على منصب رئاسة الكاف ومنافسة المالاجاشي أحمد أحمد الرئيس الحالي.

وقرر المصري عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق، الترشح على مقعد رئاسة انتخابات الاتحاد الافريقي في المرحلة المقبلة، لتستمر الصراعات بينه وبين رئيس الاتحاد الافريقي بعد اتهامه له بالفساد والتحرش ببعض العاملات داخل جدران الكاف.

ومن المنتظر أن يبدأ عمرو مراد فهمي جولاته في دولتي السودان وإثيوبيا ثم ينطلق بعدها إلى الدول الإفريقية لتقديم نفسه واكتساب الثقة في ترشحه للمنصب.

وعمل «فهمي» كمساعد منسق في بطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين.

وجلس فهمي على كرسي مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبعدها وبعد فترة تقدم بطلب لشغل وظيفة السكرتير العام للكاف.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن إقالة السكرتير العام عمرو فهمي، وذلك بسبب اتهامه للمالاجشي أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

وكانت أبرز الاتهامات التي وجهها عمرو فهمي إلى أحمد أحمد هو رفض الكاف في وقت سابق عرض شركة رياضية ألمانية لتمويل بطولة كأس الأمم الماضية للاعبين المحليين بأجهزة ومعدات قيمتها وصلت إلى 312 ألف يورو، لكنهم وافقوا على عرض آخر من شركة فرنسية مقابل 1.2 مليون دولار.

بينما كان هناك اتهام آخر بشأن تحويل مسؤولي الاتحاد 20 ألف دولار لرئيس اتحاد كاب فيردي بشكل غير قانوني بجانب رحلات عمرة كنوع من الرشوة او الهدايا لرؤساء بعض الاتحادات.

وينعقد كونجرس الاتحاد الافريقي في شهر مارس من عام 2021.