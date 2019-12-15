طلب برلماني عاجل للحكومة بشأن البطالة

طالب صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح سياستها بشأن الإجراءات التي اتخذتها من أجل الحد من معدلات البطالة.

وقال عقيل، في طلبه اليوم، تمتلك محافظة سوهاج فرص استثمارية جيدة، نظرًا لتوسطها محافظات الصعيد، فالمحافظة تبعد 500 كيلو تقريبًا عن القاهرة، كما تبعد نفس المساحة عن أسوان أقصى الجنوب، وترتبط المحافظة بشبكة طرق حديثة مع المحافظات المجاورة، ويوجد بها مطار دولي، وطريق يربطها بميناء سفاجا البحري، تصلح لإقامة مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب.