السيسي: قالولي خلص على الإرهاب الأول

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"الصراع مستمر مع الإرهاب يا نسلم يا نقف ضدهم"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه بعد عام 2013 استقبل صديقه "ديميتريس" المفوض الأوروبي للهجرة، لأنه كان يود الاطمئنان والاستفسار بأنه لا يوجد صراع وعنف في مصر.

 وأضاف السيسي خلال كلمته على هامش جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين "بمنتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ اليوم الأحد، قائلاً: "أنا طمنته".

وتابع: "مصر ستكون أكثر دمارًا من الدول التي ذكرناها في الجلسة، لأننا شعب كبير جدًا، فتخيلوا معي هيحصل إيه لو حوالي 60 مليون شاب مصري تصارعوا مع بعض".

وأكد الرئيس السيسي أن مصر عملت على الاستثمار في ناحيتي التنمية وقتال الإرهاب، معقبًا: "الخبراء قالوا خلصوا على الإرهاب الأول ثم اتجهوا إلى التنمية لكننا رفضنا ذلك".

وأكمل: "أنا مدرك بحاجات الدول وهي الاستقرار وحاجات الفرد إنه عايز يعيش ويشتغل ويبقى ليه بيت وأسرة"، مستطردًا: "كانت التنمية بنفس مستوى قتال الإرهاب لأننا لو مكناش عملنا كدا يبقى فهمنا لحاجات الأفراد فيها مشكلة كبيرة ولما يتحركوا هتبقى مشكلة كبيرة".

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