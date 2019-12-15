مؤثر.. معلم يلتقى طلابه السعوديين بعد 30 عامًا

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معلم مصري بالسعودية
معلم مصري بالسعودية
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السعودية

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إم بي سي

نشرت قناة "أم بي سي" السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو لمعلم مصري يلتقي بطلابه بعد 30 عامًا.

وعلقت القناة على الفيديو: "معلم مصري يلتقي طلابه بعد 30 عاما.. لمسة وفاء من طلاب يدعون معلمهم للسعودية لاستعادة الذكريات".

ولاقي الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل.


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