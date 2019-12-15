مؤثر.. معلم يلتقى طلابه السعوديين بعد 30 عامًا

علا خطاب
نشرت قناة "أم بي سي" السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو لمعلم مصري يلتقي بطلابه بعد 30 عامًا.
وعلقت القناة على الفيديو: "معلم مصري يلتقي طلابه بعد 30 عاما.. لمسة وفاء من طلاب يدعون معلمهم للسعودية لاستعادة الذكريات".
ولاقي الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل.
معلم مصري يلتقي طلابه بعد 30 عاما..— MBC1 (@mbc1) December 14, 2019
لمسة وفاء من طلاب يدعون معلمهم للسعودية لاستعادة الذكريات
تقرير منصور المزهم
#mbcinaweek
#mbc1 pic.twitter.com/y7on5UJNcR
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