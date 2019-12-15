حرق مقرين لحزبي "عون" و"الحريري"

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متابعات - أمينة عبد العال

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تيار المستقبل

سعد الحريري

التيار الوطني الحر

#لبنان

أحرق مجهولون مقر التيار الوطني الحر الذي يرأسه ميشال عون ووزير خارجيته جبران باسيل، ومقرًا آخر لتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري في محافظة عكار شمال لبنان، حسبما نشر الإعلام اللبناني المحلي.

وأدانت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر" الاعتداء على مقرها لافتة إلى أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، ومتسائلة في بيانها لماذا بعد حمانا وطرابلس وجونية يأتي دور عكار اليوم؟ وما الهدف من ذلك".

في سياق متصل أصدر تيار المستقبل بيانًا قال فيه: "تزامن الاعتداء على المكتب مع اعتداء مماثل على مكتب التيار الوطني الحر وهو عمل مشبوه من قبل جهات مجهولة تحاول استغلال التناقضات وإثارة الفتن بين أبناء المنطقة الواحدة".


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