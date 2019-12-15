بعد 9 سنوات.. استئناف العمل بقصر ثقافة العريش لإعادة تشغيله

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن دعم الوطن لمشروعات إثراء البنية الثقافية يعكس الإيمان بدور الإبداع فى إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التطرف والتعصب بمختلف صوره، مشيرة إلى استمرار الجهود حتى يصل المنتج الثقافي إلى جميع أبناء مصر في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أهمية الثقافة والفنون كإحدى دعائم مشروعات التنمية في أرض الفيروز وأضافت أن أعمال الصيانة بقصر ثقافة العريش والتي توقفت منذ عام 2011 تم استئنافها وتوشك على الانتهاء تمهيدًا لإعادة التشغيل وتقديم برامج إبداعية تشمل أنشطة متنوعة تهدف إلى تطوير المجتمع وبناء الإنسان.

من جانبه قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إن النشاط الخاص بقصر ثقافة العريش مستمر ولم يتوقف ويقام فى عدد من المدارس والمقرات الأخرى بمحافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء ما يقرب من 95 % من أعمال الصيانة بالمبنى وجارٍ حاليًا إعادة توصيل الخدمات استعدادًا لإعادة تشغيلة خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.

وأضاف أن القصر تبلغ مساحته حوالي 1930 م2 ويتكون من طابق أرضي وطابقين أول وثاني وبه مسرح يتسع لـ850 مشاهد إلى جانب قاعات متنوعة تناسب جميع الأنشطة من ندوات ونادي الأدب ونادي المرأة ونادي تكنولوجيا معلومات ومكتبه اطلاع للكبار والصغار ومرسم.