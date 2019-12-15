» السيسى: اللى قولتلكم عليه من 6 سنين بيحصل دلوقتى

15 ديسمبر 2019 - 01:30 م

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، شباب العالم من انتشار ظاهرة الإرهاب، قائلاً: "انتبهوا ظاهرة الإرهاب تنمو ولا تقل".

وأشار "السيسي"، خلال كلمته في جلسة حول التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، اليوم الأحد، إلى أنه لا بد من التكاتف مع الدول التي تواجه الإرهاب".

ونوه بأنه تحدث عن خطر العائدين من سوريا منذ 6 سنوات، معقبًا: "اللي قولتلكم عليه من 6 سنين بيحصل دلوقتي"، مضيفًا أن التكاتف لمواجهة الدول التي تحارب الإرهاب ضرورة.