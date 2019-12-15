» أسماء جديدة بقائمة الزمالك لمواجهة الطلائع

محمد عبد الحارس
أعلن الفرنسى باتريس كارتيون، مدرب الزمالك قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى إطار مباريات الدورى.
وجاءت القائمة كالآتى:
في حراسة المرمى: محمد عواد - أبو جبل - محمد صبحي
في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمد عنتر - احمد عيد 34
في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي.
في خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.
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