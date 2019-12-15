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فتاة التوحد تتسبب في أزمة بين ترامب وميلانيا

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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني جريشام، عن سر متعلق بعلاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، حيث إنهم دائمًا يتواصلون بشكل مختلف، والأزمة بخصوص فتاة التوحد.

وأشارت إلى الطريقة التي تعاملت بها ميلانيا مع هجوم زوجها على الناشطة البيئية السويدية "جريتا تونبرج" والمصابة بالتوحد خاصة أنها من أطلقت مبادرة be best " وهي مبادرة السيدة الأولى لمحاربة التنمر ضد الأطفال بكل أشكاله، وستواصل العمل عليها لاستخدامها من أجل مساعدة الأطفال.

وأضافت أن الرئيس وزوجته مثل كل الأزواج دائمًا ما يتواصلون بشكل مختلف، حسبما نشرت "صدى الإلكترونية".

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