» سقوط رئيس وزراء الهند على وجهه بعد مظاهرات المسلمين

15 ديسمبر 2019 - 12:52 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وهو يسقط على وجهه أثناء فعاليات في بلاده.

ويظهر رئيس وزراء الهند، وهو يسقط على وجهه، أثناء صعوده أحد السلالم، في إحدى فعاليات بلاده.

وعلق ناشر الفيديو، وهو إعلامي سوري، يدعى عمر مدينة، قائًلا: "سقوط رئيس الوزراء الهندي مودي على وجهه اليوم.. يذكر أنه أصدر قرارًا قبل أيام بمنح جميع المهاجرين في الهند الجنسية عدا المسلمين منهم".

في المقابل، تفاعل رواد مواقع التواصل، وجاءت معظم التعليقات مهاجمة لرئيس الوزراء الهندي، وهذه أبرز التعليقات: "يعز من يشاء ويذل من يشاء..."، "الله يجزيه بما يستحق ويزيده".

وقد مررت الهند قانونًا يسمح لجميع الأديان المتعارف عليها بشرق آسيا بالحصول على الجنسية الهندية ماعدا المسلمين، ما دفع إلى اندلاع الاحتجاجات اعتراضًا على هذا القانون.