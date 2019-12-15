"صلاح" على رأس قائمة ليفربول بمونديال الأندية

15 ديسمبر 2019 - 12:44 م

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمة الفريق التي ستخوض فعاليات كأس العالم للأندية.

وضمت القائمة المتجه إلى قطر للمشاركة في المونديال كلًا من..

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونرجان.

خط الدفاع: فان دايك، جوميز، روبرتسون، آرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، جوردن وليامز، كورتيس جونز.

الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، أوريجي، شاكيري.

ويستهل ليفربول مشواره في المونديال بمواجهة، مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل بنصف النهائى.