"صلاح" على رأس قائمة ليفربول بمونديال الأندية

محمد عبد الحارس
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمة الفريق التي ستخوض فعاليات كأس العالم للأندية.
وضمت القائمة المتجه إلى قطر للمشاركة في المونديال كلًا من..
حراسة المرمى: أليسون، أدريان، لونرجان.
خط الدفاع: فان دايك، جوميز، روبرتسون، آرنولد.
خط الوسط: فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، جوردن وليامز، كورتيس جونز.
الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، أوريجي، شاكيري.
ويستهل ليفربول مشواره في المونديال بمواجهة، مونتيري المكسيكي يوم الأربعاء المقبل بنصف النهائى.
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