» حملة اعتقالات واسعة للمتظاهرين بعد فوز رئيس الجزائر الجديد

15 ديسمبر 2019 - 12:21 م

شنت قوات الأمن الجزائرية حملت اعتقالات موسعة بين المتظاهرين، مع الاستخدام المفرط للعنف، حسبما أعلنت "فرانس 24" دون الإعلان عن الجهة التي أصدرت هذه الأوامر، وإن كان جهاز أمني غير معروف وهو ما يضع الرئيس في حرج لتزامنه مع فوزه بالانتخابات.

في سياق متصل هنأت قيادة الجيش في الجزائر الرئيس الجديد عبد المجيد تبون بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، ورئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح واصفًا "تبون" بأنه الرجل المناسب والمحنك والقادر على قيادة البلاد.