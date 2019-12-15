انتصار السيسي: نستكمل حلمًا بدأناه منذ عامين

15 ديسمبر 2019 - 11:31 ص

أبدت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادتها بحضور فعاليات منتدى شباب العالم.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "سعدت اليوم بحضوري انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم، وسط الآلاف من شباب العالم، لنستكمل حلمًا بدأ منذ عامين نحو عالم واحد يسوده الحب والسلام".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، ويتضمن المنتدى منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.