إلقاء القبض على إخواني جديد بالكويت

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ألقت الشرطة الكويتية القبض على أحد كوادر تنظيم جماعة الإخوان بالمطار قادمًا من تركيا، يدعى «إسلام.ع» بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة، وذلك لعلاقته بخلية «الإخوان» التي ضبطتها الكويت في منتصف يوليو الماضي.

وقالت صحيفة «الرأى» الكويتية إن المضبوط طبيب أسنان يعمل في الكويت بعدما كان يعمل سابقاً في مستشفى سوهاج، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

وفي التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية، اعترف المتهم بعلاقته بأعضاء خلية «الإخوان» الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين المال.

وأوضحت الصحيفة أنه تم ترحيل المتهم إلى القاهرة أمس، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى «الإخوان» بغية إبقائه موقوفًا في الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، إلا أن الرد كان واضحًا بأن الكويت تلتزم الاتفاق الأمني المبرم مع مصر وأن موضوع الأمن والاستقرار «خط أحمر» لا وجود معه لتسويات.

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