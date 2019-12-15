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النواب: منتدى الشباب رسالة سلام ومحبة من مصر لشباب العالم أجمع

الحياة السياسية

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
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متابعات - سارة أشرف

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قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب إن منتدى شباب العالم الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، يصنع القوى الناعمة المؤثرة في العالم من خلال هؤلاء الشباب وهو رسالة سلام ومحبة من مصر لشباب العالم أجمع.

وأوضح وهدان في بيان له، أن مثل هذه المؤتمرات الشابة التي يحرص عليها الرئيس السيسي ويشارك فيها شباب من مختلف دول العالم يجعل هؤلاء الشباب هم  أفضل سفراء لمصر في دولهم، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات هي  فرصة للحوار الجاد والمباشر للشباب مع صناع القرار والمسئولين حول العالم.

وأشار"وكيل النواب"، إلى أن القيادة السياسية استطاعت تمكين الشباب بشكل حقيقي من خلال تغييرات المحافظين السابقة، مؤكدًا أن هذه التغييرات قد أكدت ثقة الرئيس السيسي في شباب الشعب المصري بأنه كامل الوعي ويملك من الثقافة التي تؤهله أن يتخذ قرارات تصب في مصالح وطنه.

وأشاد "وهدان" بالتنظيم الرائع والمبدع على كافة المستويات ومن التأمين الأمني العالي لأكثر من 7000 شاب من حول العالم ، مضيفًا أن اختيار شرم الشيخ لإنعقاد المؤتمر هو رسالة للحالة الأمنية التي تشهدها مصر.

وأضاف "وكيل النواب"  أن الرئيس السيسي يولي ملف الشباب أهمية كبرى للتأكيد على أن الشباب هم ركيزة تقدم الوطن وذلك من خلال إطلاق مبادرة المشروعات لتعزيز مساهمتهم فى تحقيق التنمية المستدامة ومن خلال تمكينهم من المناصب الإدارية المهمة في الدولة.


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