انتحار شاب بالجيزة.. السبب صادم

15 ديسمبر 2019 - 10:30 ص

بعد دخوله في حالة نفسية سيئة أقدم شاب بقرية منيل شيحة بالجيزة، على الانتحار داخل غرفته.

وكان قسم شرطة أبو النمرس قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه، حيث تم العثور عليه معلقًا في بنطال بسقف غرفته.

على الفور انتقلت قوات الأمن، حيث تبين صحة البلاغ، حيث تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكشفت التحريات عن أن الشاب إسلام.أ، 20 سنة، عاطل، كان يمر بحالة نفسية سيئة بسبب منع والده له من النزول إلى الشارع.

وكان والده قد واجهه بهذه العبارة: " مفيش نزول من البيت لمدة أسبوع"، حيث تسبب ذلك لدخول الشاب في أزمة نفسية حادة دفعته إلى الانتحار.