» وعكة صحية طارئة لـ "منى فاروق"

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تعرضت الفنانة منى فاروق لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية ودخلت على أثرها أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

حساب الفنانة على إنستجرام نشر صورًا لها وهي داخل أحد المستشفيات، وعلقت عليها قائلة: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".

وكانت الممثلة منى فاروق، نشرت مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام منذ أيام، ظهرت فيه تتنزه داخل أحد فنادق الإمارات، وتدعو متابعيها للتنزه داخل هذا المكان.



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