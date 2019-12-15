» أسطورة تشيلسي: أنا منبهر بصلاح .. يفعل أشياءًا لا تٌصدق

15 ديسمبر 2019 - 08:39 ص

كشف جو كول - أسطورة فريق تشيلسي - عن انبهاره الشديد بالهدفين الذين سجلهما نجمنا المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول و واتفورد.



وقال "كول" في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: لا يمكننا التقليل أبدًا من التمريرة الذهبية التي قدمها ساديو ماني لصلاح في الهدف الأول .. لقد لعبها لصلاح على قدمه اليسرى المفضلة ، من هنا قام صلاح بمراوغة لكي يضبط وضع جسده ، ثم سدد الكرة بقدمه اليمنى بطريقة لا تصدق.



وأضاف: لقد رأينا هدف صلاح المذهل في مرمى واتفورد .. صلاح أراد تحسين قدمه اليمنى وقد نجح والدليل على ذلك إحرازه لـ3 أهداف في أسبوع واحد بتلك القدم.



