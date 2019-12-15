» خالد النبوي: "أتمنى تجسيد شخصية عمر سليمان"

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حل النجم خالد النبوي بطل مُسلسل "ممالك النار"، ضيفًا علي برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" الذي تعرضه شبكة "MBC مصر"، في أول لقاء تليفزيوني معه بعد النجاح الذي واكب عرض المُسلسل حصرياً على شبكة MBC.
وكشف خالد النبوي، عن مدة التصوير التي أستغرقت 6 أشهر وقبلها 6 أشهر تحضيرات مؤكدًا علي أن السيناريست محمد علي سليمان تحدث معه في أول مرة في اغسطس 2018 ليخبره بتحقيق حلمه من خلال تجسيد شخصية "طومان باي".
وعن الشخصيات التي يحب النبوي، تجسيدها خلال الفترة القادمة أكد علي أنه يريد تجسيد شخصية الفريق سعد الدين الشاذلي والجنرال عمر سليمان. 

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