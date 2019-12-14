أول تصريح من "آل الشيخ" بعد شفاءه وعودته للسعودية

14 ديسمبر 2019 - 10:20 م

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على عودته إلى الأراضي السعودية بعد رحلة علاجية خارج المملكة.



وكتب تركي آل الشيخ، فورعودته عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "الحمدالله الرياض اخيراً، اه يا هوا وتراب الرياض"



وكانت عدد من المصادر الصحفية قد أشارت إلى خضوع آل الشيخ، للمتابعة الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي خلال الفترة القادمة لنزيف متقطع عانى منه آل الشيخ في الساقين.



ودعا آل الشيخ فور عودته، كل متابعيه على تويتر لحضور مهرجان الموسيقى الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي وسيستمر على مدار 3 أيام تبدأ يوم 19.



وقال آل الشيخ من خلال حسابه على تويتر: "رجعت الرياض ... باقي 4 أيام على «مدل بيست» فيه أكثر من 100 Dj وفنان عالمي غير المطاعم والمتاجر العالمية، وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وعمرو دياب ومحمد حماقي ونجوم آخرين في ريمكسات عالمية".

