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ميركل تحذر من هجرة الشركات إلى خارج ألمانيا

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ميركل
ميركل
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حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، من هجرة الشركات من ألمانيا بسبب نقص العمالة الماهرة.
وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت: "نعرف العديد من الورش والمصانع التي تبحث بصورة ملحة عن أيدٍ عاملة ماهرة... لذلك من الضروري أن نسعى إلى توفير عمالة ماهرة على نحو كاف، وإلا ستضطر الشركات إلى الهجرة من البلاد - وهذا لا نريده بالطبع".
وأكدت أنه يتعين تطبيق قانون جذب العاملة الماهرة على نحو فعال بسرعة.
وأضافت "بدون عمالة ماهرة كافية لا يمكن لمركز اقتصادي أن ينجح... فمن ناحية نريد بالطبع الاستفادة من إمكاناتنا المحلية في الأيدي العاملة عبر توفير التدريب الجيد لكافة الناس بقدر الإمكان، ومن ناحية أخرى يجب جذب عمالة ماهرة من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا".
وأردفت: "قبل 15 عاما، كان 5 ملايين شخص يعانون البطالة في ألمانيا، بينما الآن تواجه الشركات مشكلة في توفير العمالة المؤهلة".
وذكرت أن نفس المشكلة يواجهها المجال الأكاديمي، مؤكدة على ضرورة إيجاد حل للأمر.
وأعربت عن سعادتها بعمل مليونين ونصف مليون مواطن أوروبي في ألمانيا.
واستدركت: "لكن ذلك يعد غير كافي ومن الضروري أن نبدل مجهودات لإحضار العمالة المؤهلة من خارج أوروبا".
وأشارت إلى إنهاء الحكومة للأساس القانوني من أجل بدء العمل بالقانون الخاص باستقبال العمالة المؤهلة من خارج أوروبا، مطلع العام المقبل.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على مشروع قانون يسهّل استقبال العمالة المؤهلة من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
ويهدف القانون لتنظيم الهجرة إلى سوق العمل الألماني، وسيتمكن الأجانب عبره من العمل في ألمانيا بمهنهم الخاصة إذا كان لديهم مؤهل مهني.
ويتضمن القانون أيضا منح إذن لدخول ألمانيا للبحث عن عمل لمدة تصل 6 أشهر، في حال استيفاء معايير مثل الكفاءة المهنية ومعرفة اللغة الألمانية، بشرط أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف الإقامة في البلاد. -

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