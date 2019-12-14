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"حماس" تهنئ عبد المجيد تبون على فوزه برئاسة الجزائر

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عبد المجيد تبون
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رسميا.. عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر

هنأت حركة "حماس"، السبت، الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون على فوزه بانتخابات الرئاسة.
وقالت الحركة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "نتمنى كل النجاح والتوفيق للرئيس تبون، وأن يشكل انتخابه رافعة للدولة الجزائرية على الصعيد الداخلي والخارجي".
وتمنت حماس أن "تشهد الجزائر في عهد الرئيس الجديد مزيدا من الاحتضان والدعم لقضية فلسطين انسجامًا مع الموقف التاريخي للدولة والشعب الجزائري".
وأعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الجمعة، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، في انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، بنسبة 58.15 بالمئة من الأصوات، متجاوزا منافسيه الأربعة. -

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