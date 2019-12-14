  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

رغم التحذيرات.. الحكومة تسقط مجددًا في اختبار الطقس السيئ

الدولار

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أبوتريكة

مصادر مقربة من «أبوتريكة» تكشف حقيقة عودته إلى مصر

السيسي

"السيسي" يكشف عن حلمه الذي تحقق

أبي أحمد

الشعب الإثيوبي يفاجئ آبي أحمد بتحرك غير متوقع

الاهلى والزمالك

الزمالك يشكو الأهلي لـ«الفيفا» بسبب «كهربا»

عمر البشير

جهة سودانية رسمية تكشف عن احتمالية إعدام "البشير"

نتنياهو وكوشنر

حمد بن جاسم يعلن موعد إطلاق صفقة القرن

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على واتفورد

أمطار غزيرة

شديد البرودة وأمطار تصل لحد السيول.. تعرف على طقس الغد

العراق.. محتجون يضرمون النيران بمنزل مرشح لرئاسة الحكومة

عرب وعالم

العراق
العراق
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العراق.. كتلة الصدر تقاطع اجتماعات اختيار بديل لعبد المهدي

#

محتجون يضرمون النيران بمنزل رئيس مجلس قضاء "الغراف"

#

«النهضة» التونسية تختار مرشحها لرئاسة الحكومة

#

العراق.. إضرام النيران بمنزل قائمقام "الغراف" بذي قار

أضرم محتجون بمحافظة ميسان جنوبي العراق، السبت، النيران في منزل النائب في البرلمان محمد شياع السوداني، وهو مرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة، وفق ما أفاد مصدر أمني.
وقال الملازم في شرطة ميسان طاهر الحسن، للأناضول، إن العشرات من المحتجين أضرموا النيران في منزل "السوداني" في حي الحسين بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان.
وأضاف أن النيران أتت على جزء كبير من المنزل، الذي كان خاليا تماما عند إضرام النيران فيه، فيما تحاول فرق الدفاع المدني إخماد النيران.
ويأتي الحادث في وقت يتم فيه تدوال اسم "السوداني" كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة المقبلة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.
كان "السوداني" استقال، الجمعة، من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون اللذين يتزعمهما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما فسره المتظاهرون بأنها خطوة تسبق تقديمه كمرشح لرئاسة الحكومة.
لكن الرجل لا يحظى بتأييد المحتجين الذين يصرون على اختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيدة عن ضغوط الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد وحليفتها إيران.
وشغل "السوداني" مناصب رفيعة في الدولة؛ فهو نائب في البرلمان الحالي، وشغل حقيبة وزير العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة حيدر العبادي (2014 - 2018)، كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان في الحكومة الثانية للمالكي (2010 - 2014)، وتقلد أيضا منصب محافظ ميسان للفترة من 2009 إلى 2010.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويتعين على رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يوماً من استقالة عبد المهدي، وتنتهي المهلة الدستورية يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ أي الإثنين المقبل.
ولا توجد بوادر انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين؛ وهو ما قد يسير بالبلاد إلى الفراغ الدستوري.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين. 

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» ميركل تحذر من هجرة الشركات إلى خارج ألمانيا
» "حماس" تندد بـ"عنصرية" إسرائيل ضد المسيحيين
» ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 663 جنيهًا
» مونتيري يضرب موعدًا مع ليفربول بمونديال الأندية
» منتدى الشباب.. إفريقي يروى تفاصيل صادمة نزعت منه طفولته
» البيت الأبيض: الخلاف بين "ترامب" و"ميلانيا" مثل أي زوجين
» طفل رضيع يتعرض للموت على يد والدته بسبب التليفزيون
» إجراء جديد من النيابة بشأن المتهمة بتعذيب نجلها
» الصحف الإنجليزية تتغنى بـ«صلاح» بعد تألقه أمام واتفورد
» خلطة سحرية لعلاج انسداد الشرايين.. تعرف على التفاصيل
» العثور على تمثال "أبو الهول" في المنيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة