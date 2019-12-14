الجيش اليمني يعلن مقتل 18 حوثياً بمعارك شمالي البلاد

14 ديسمبر 2019 - 10:00 م

أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، مقتل 18 مسلحاً من جماعة "الحوثي" وإصابة 27 آخرين، في معارك بمديرية رازح بمحافظة صعدة معقل الجماعة شمالي البلاد قرب الحدود السعودية.



وذكر موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، أن "مواجهات اندلعت اليوم أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين في بني معين وجبل الأذناب الاستراتيجي بمديرية رازح".

وأشار إلى أن "قوات اللواء السابع حرس حدود مسنودة باللواءين السادس والواجب الأول حرس حدود، أحبطت محاولة مسلحي جماعة الحوثي وأجبرتهم على الفرار".

ولفت إلى أنه بالتزامن مع المعارك استهدفت مدفعية الجيش الحكومي، تعزيزات الحوثيين وتجمعاتهم القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأوضح أن القصف والمواجهات أسفرا عن مصرع 18 مسلحا حوثيا، وجرح 27 آخرين، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لهم، دون تحديد عددها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.