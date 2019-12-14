"السيسي" يكشف عن حلمه الذي تحقق

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الطيب حسين

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السيسي

شرم الشيخ

منتدى شباب العالم

شباب العالم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، بضيوف منتدى شباب العالم بشر م الشيخ.

وقال "السيسي" في كلمته في انطلاق المؤتمر، إنه يرحب بالجميع "في أرض سيناء أرض السلام ومهد الأنبياء".

كما أعرب عن سعادته بـ"هذا الجمع الكريم الذي يعود إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين لون أو عرق أو دين".

وكشف "السيسي" أن منتدى شباب العالم "حلم بُني على يقين أننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل، وكنا شعوبًا وقبائل لنتعارف".

وأعلن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مشيرًا إلى أنه "يود إرسال رسالة للعالم، رسالة محبة وسلام، ورسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، نجدد فيه عزمنا على التقدم والاستقرار".

 


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