«الأمم المتحدة» تشكر مصر حكومة وشعبًا على دعم منتدى شباب العالم

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متدى شباب العالم

بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمنتدى شاب العالم 2019

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لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
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أحمد سالم

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مؤتمر الشباب

الجلسة الافتتاحية

افتتاح المنتدى

قال "لي يونج" المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إنه لمن عظيم سروري أن أكون معكم في منتدى شباب العالم على أرض السلام.

وأعرب خلال حديثه في افتتاح منتدى شباب العالم عن سعادته وتحياته لحكومة مصر لقيامها بدعم مثل هذه المبادرة الكبيرة.

وتابع، أتقدم بالشكر من أجل دعم هذا العدد من شباب العالم، مشيرًا إلى أن أكثر من نصفهم تحت سن الثلاثين عامًا، ومعظمهم يعيشون في البلدان النامية، وأن الارتقاء بهم أمر حضاري.

وأشار إلى منظمة صناعية الأمريكية للتنمية، تتطلع لخلق تنمية مستدامة وشاملة من خلال تفعيل العمود الرابع والثاني، والذي يعد ضمن استراتيجيتها لتدعيم الشباب.

وبدأت منذ قليل مساء السبت 14 ديسمبر 2019، فعاليات مؤتمر منتدى شباب العالم 2019، في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي مؤتمر الشباب هذا العام في نسخته الثالثة، حيث أقيمت النسخة الأولى في عام 2017 فيما يشارك ي هذه النسخة أكثر من 5000 شاب وشابة من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الافتتاحية بعد قليل في تمام الساعة السابعة من هذا المساء، على أن يستمر المؤتمر حتى يوم السابع عشر من الشهر الجاري.

وشهدت قاعة المؤتمرات يومي الخميس والجمعة قبيل المنتدى، ورش عمل تحضيرية لشباب العالم المشاركين في المؤتمر، لتأهيل الشباب الوافدين من 160 دولة في شتى بقاع الأرض.

فيما أجرت مدينة شرم الشيخ الواقعة على البحر الأحمر استعداداتها، لاستقبال الوفود المشاركين، وتنظيم منتدى الشباب على أعلى مستوى من الاحترافية.

وعلى الصعيد الأمني أجرت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء، استعدادات مكثفة وانتشار أمني مكثف، وتأمين كل المداخل المؤدية للمدينة على الجانب البري والبحري.

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