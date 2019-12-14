» خلطة سحرية لعلاج انسداد الشرايين.. تعرف على التفاصيل

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فتحي مجدي

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يحدث انسداد الشرايين، نتيجة تجلط الدم الناجم عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ويسبب هذا الانسداد ضغطًا هائلاً في الدم، لأنه لا يستطيع أن يتحرك بحرية في جميع أنحاء الجسم، مما يسبب ارتفاع ضغط الدم.

بمجرد أن يحدث انسداد الشرايين، يصبح من الصعب إزالته، فيما يعتقد الخبراء أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يبدأ بتلف الطبقة الداخلية للشريان، ولذلك أسباب كثيرة تشمل التدخين، والوراثة، وسوء التغذية، وقلة ممارسة الرياضة، والسمنة، ومرض السكري.

وهناك من يختار الحلول العلاجية من خلال اللجوء إلى الطبيب،  إلا أن ذلك قد يكون مكلفًا، بينما هناك حلول طبيعية تتمثل في عصير الليمون وخل التفاح والعسل، التي تكون قادرة على معالجة انسداد الشرايين ببساطة والتحكم في ضغط الدم، كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

فقد ثبت أن الثوم وسيلة طبيعية لإزالة الكتل في الشرايين، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول السيئة، ويقلل من مستويات السكر في الدم، ما يساعد في إنقاص الوزن، لأنه عندما تكون مستويات السكر في النطاقات الطبيعية، يسهل التحكم في الشهية، مما يساعد بدوره في إنقاص الوزن.

كما أن هناك علاقة بين تناول الزنجبيل والوقاية من أمراض القلب بسبب قدرته على زيادة تدفق الدم، ويساعد على توليد الطاقة ليكون الجسم أكثر نشاطًا، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.

وأظهرت الدراسات أن الليمون يعمل على تنظيم ضربات القلب، ويساعد على تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم.

في حين أن خل التفاح يحتوي على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا حاسمًا في إزالة السموم من الجسم والدم. ويحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن وأنزيمات صحية للحفاظ على صحة الجسم.

بينما يحارب العسل البكتيريا وينشط الجسم، وثبت أنه يقلل من الكوليسترول وأمراض القلب.

مكونات:

1 كوب من عصير الزنجبيل

1 كوب من الثوم المهروس

1 كوب عصير ليمون

1 كوب من خل التفاح

2 كوب من العسل العضوي

وضع الزنجبيل والثوم وعصير الليمون والخل على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة مع تقليبها، ومن ثم يرفع عن النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

أضف 2 كوب من العسل وخلطه جيدًا.

ضع الخليط في زجاجة نظيفة واحفظه في الثلاجة.

تناول ملعقة كبيرة من الخليط كل صباح وبعد الظهر والمساء على معدة فارغة. يمكن تخزين الخليط في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين.


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