«نور الدين» حكمًا لمباراة الأهلي وحرس الحدود

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أعلن جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات غدًا الأحد، في إطار المرحلة الثامنة من بطولة الدوري العام.

وجاءت الاختيارات كالتالى:

إف سي مصر مع الإسماعيلي

صبحي العمراوي حكما للساحة  ويعاونه محمد عبد المجيد ووائل شعبان حكام مساعدين  .. وإسلام أبو شنب حكما رابعا

 سموحة مع أسوان 

محمود دسوقي  حكما للساحة وتامر رشاد وشهاب راشد  حكام مساعدين .. وأشرف مسعد حكما رابعا.

الأهلي مع حرس الحدود

إبراهيم نور الدين حكما للساحة وأحمد توفيق طلب وسيد نافع مساعدين  .. وعمرو سامي حكما رابعا

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