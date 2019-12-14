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برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام ريال سوسيداد

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برشلونة

المصريون

ريال سوسيداد

سقط فريق برشلونة أمام ريال سوسيداد، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

وتقدم ريال سوسيداد بهدف عن طريق ميكيل أوريازبال من ضربة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يدرك الفرنسي أنطوان جريزمان التعادل لبرشلونة في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 49 سجل لويس سواريز الهدف الثاني لبرشلونة، لكن سوسيداد تمكن من التعادل عن طريق ألكيساندر إيساك في الدقيقة 62.

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، في انتظار نتيجة ريال مدريد (المركز الثاني برصيد 34 نقطة) أمام فالنسيا غدا الأحد، فيما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع.


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