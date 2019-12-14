  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أبي أحمد

الشعب الإثيوبي يفاجئ آبي أحمد بتحرك غير متوقع

متدى شباب العالم

بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمنتدى شاب العالم 2019

الاهلى والزمالك

الزمالك يشكو الأهلي لـ«الفيفا» بسبب «كهربا»

عمر البشير

جهة سودانية رسمية تكشف عن احتمالية إعدام "البشير"

نتنياهو وكوشنر

حمد بن جاسم يعلن موعد إطلاق صفقة القرن

لبنان

حزب الله يفشل في اقتحام ساحة الشهداء ببيروت

أمطار غزيرة

شديد البرودة وأمطار تصل لحد السيول.. تعرف على طقس الغد

الحارثي

عائلة سعودي قُتل بالقاهرة: لن نتنازل

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على واتفورد

ترامب

استقالة مسئول كبير في إدارة "ترامب"

بهذه الطريقة

أحمد فتحي يرد على عرض الـ20 مليون من الزمالك

الرياضة

احمد فتحي
احمد فتحي
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شوبير يحرج لاعبي الزمالك: روحوا استخبوا

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

#

نجم الزمالك: محمود الخطيب اتصل بي للانضمام للأهلي

#

المصري يضم لاعب الزمالك 3 مواسم

المصريون

الزمالك

الاهلى

احمد فتحى

ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن دخول مسئولي الزمالك في مفاوضات مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي والمنتخب الوطني، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك ردًا على انتقال محمود كهربا للقلعة الحمراء.

وذكرت التقارير الصحفية أن الزمالك يسعى لضم أحمد فتحي بكل الطرق، حتى لو وصل قيمة الراتب الشخصي للاعب إلى 20 مليون جنيه.

ونشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خبر رغبة الزمالك في التعاقد مع «فتحي» مقابل 20 مليون جنيه، ووجه حديثه لـ«الجوكر» قائلا «والنبي لترد أنت»، لكن النجم أحمد فتحى اكتفى فى رده بـ«إيموشن ضاحك»، ساخرًا من هذه الأخبار.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء جديد من النيابة بشأن المتهمة بتعذيب نجلها
» خلطة سحرية لعلاج انسداد الشرايين.. تعرف على التفاصيل
» الصحف الإنجليزية تتغنى بـ«صلاح» بعد تألقه أمام واتفورد
» أول تعليق تركي على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق
» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام ريال سوسيداد
» أحمد فتحي يرد على عرض الـ20 مليون من الزمالك
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي
» الهلال السعودي ينهئ أحلام الترجي بمونديال الأندية
» العثور على تمثال "أبو الهول" في المنيا
» ضربة قوية لدفاع الأهلي قبل مواجهة الحدود

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة