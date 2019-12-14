» أحمد فتحي يرد على عرض الـ20 مليون من الزمالك

14 ديسمبر 2019 - 07:01 م

ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن دخول مسئولي الزمالك في مفاوضات مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي والمنتخب الوطني، للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك ردًا على انتقال محمود كهربا للقلعة الحمراء.

وذكرت التقارير الصحفية أن الزمالك يسعى لضم أحمد فتحي بكل الطرق، حتى لو وصل قيمة الراتب الشخصي للاعب إلى 20 مليون جنيه.

ونشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خبر رغبة الزمالك في التعاقد مع «فتحي» مقابل 20 مليون جنيه، ووجه حديثه لـ«الجوكر» قائلا «والنبي لترد أنت»، لكن النجم أحمد فتحى اكتفى فى رده بـ«إيموشن ضاحك»، ساخرًا من هذه الأخبار.