  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
متدى شباب العالم

بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمنتدى شاب العالم 2019

الاهلى والزمالك

الزمالك يشكو الأهلي لـ«الفيفا» بسبب «كهربا»

عمر البشير

جهة سودانية رسمية تكشف عن احتمالية إعدام "البشير"

نتنياهو وكوشنر

حمد بن جاسم يعلن موعد إطلاق صفقة القرن

لبنان

حزب الله يفشل في اقتحام ساحة الشهداء ببيروت

أمطار غزيرة

شديد البرودة وأمطار تصل لحد السيول.. تعرف على طقس الغد

الحارثي

عائلة سعودي قُتل بالقاهرة: لن نتنازل

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على واتفورد

ترامب

استقالة مسئول كبير في إدارة "ترامب"

قطر

قطر: هناك تقدم مبشر لحل الأزمة الخليجية

حمد بن جاسم يعلن موعد إطلاق صفقة القرن

آخر الأخبار

نتنياهو وكوشنر
نتنياهو وكوشنر
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تصفيات المونديال.. قطر تدك شباك أفغانستان بسداسية

#

"ترامب" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

#

ترامب سيعلن عن "صفقة القرن" خلال أسابيع

#

رسالة قاسية من سيف القذافي لـ حمد بن جاسم

الاحتلال

نتنياهو

القضية الفلسطينية

صفقة القرن

قال رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، إنه من المنتظر أن يتم إطلاق ما يعرف بـ"صفقة القرن" العام المقبل.

جاء هذا في تغريدة على حسابه في "تويتر" حيث كتب أنه "من المنتظر ان يتم إطلاق عملية السلام او ما يسمى بصفقة القرن في العام القادم في حال استمر نتنياهو في منصبه".

كما دعا إلى استعداد الجامعة العربية لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أنه "كانت هناك لجنة عربية لمتابعة قضية السلام الفلسطينية"، موضحًا أنها كانت تتعامل مع كل المبادرات والأطراف ولكنها جُمّدت.

 وطالب بإعادة إحياء العمل بهذه اللجنة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» إجراء جديد من النيابة بشأن المتهمة بتعذيب نجلها
» خلطة سحرية لعلاج انسداد الشرايين.. تعرف على التفاصيل
» الصحف الإنجليزية تتغنى بـ«صلاح» بعد تألقه أمام واتفورد
» أول تعليق تركي على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق
» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام ريال سوسيداد
» أحمد فتحي يرد على عرض الـ20 مليون من الزمالك
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود
» مونديال الأندية.. بث مباشر لمباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي
» الهلال السعودي ينهئ أحلام الترجي بمونديال الأندية
» العثور على تمثال "أبو الهول" في المنيا
» ضربة قوية لدفاع الأهلي قبل مواجهة الحدود

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة