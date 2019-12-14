بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمنتدى شاب العالم 2019

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ويقدم اليوم بثًا مباشرًا لمنتدى شباب العالم 2019، المقام على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ العاصمة السياحية لمصر.

ويأتي مؤتمر الشباب هذا العام في نسخته الثالثة، حيث أقيمت النسخة الأولى في عام 2017 فيما يشارك ي هذه النسخة أكثر من 5000 شاب وشابة من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسة الافتتاحية بعد قليل في تمام الساعة السابعة من هذا المساء، على أن يستمر المؤتمر حتى يوم السابع عشر من الشهر الجاري.

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