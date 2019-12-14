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«فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

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الاهلى

فايلر

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأهلي بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها غدًا الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العام.

وجاء القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد، سعد سمير

خط الوسط: عمرو السولية، إليو ديانج، حسام عاشور، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، وليد سليمان

خط الهجوم: وليد أزارو، مروان محسن، جونيور أجاي


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