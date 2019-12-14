السيسي يفتتح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ "مدينة السلام"، وذلك في نسخته الثالثة.

وافتتح الرئيس السيسي أمس فعاليات مسرح شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، حيث ظهرت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، على مسرح شباب العالم، بواسطة خاصية الـ"الهولوجرام".

وجاءت أغنية الست "أنت عمري"، والتي تفاعل الجمهور معها داخل قاعة مسرح شباب العالم، بتصفيق حاد وترديد كلمات الأغنية.

جاء ذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة مئات الشباب من مختلف جنسيات العالم، في شرم الشيخ.

ورافق الرئيس أيضًا كلًا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل.

وبدأت عروض المسرح من خلال مسرحية "محاكمة "سانتا كلوز" من إخراج خالد جلال، وتدور أحداثها حول الأطفال الذين فقدوا طفولتهم، ويصرخون مع أمهاتهم أمام باب محكمة العدالة الإنسانية، مطالبين بمحاكمة من لم يمنحهم السعادة أو الأمل، وتركهم في مواجهة العنف والحروب والإرهاب والتنمر ونقص الغذاء.