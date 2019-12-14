» ضربة قوية لدفاع الأهلي قبل مواجهة الحدود

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حرس الحدود

المصريون

الاهلى

تعرض ياسر ابراهيم مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مران فريقه المقام حاليًا على ملعب مختار التتش.

وخضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق والذي فضل عدم استكماله للمران حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويستعد الاهلي لمواجهة حرس الحدود في السابعة والنصف مساء الأحد بستاد القاهرة في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

وكان فايلر استبعد حسام عاشور قائد الفريق من مواجهة حرس الحدود، وتدرب اللاعب في الجيم منفردا ثم غادر مقر النادي قبل انطلاق مران الفريق، وكان فايلر قد استبعد كلا من علي معلول وصلاح محسن وصالح جمعة وجيرالدو وعمار حمدي من مواجهة الحدود.


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