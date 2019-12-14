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«صلاح» يكشف السر وراء هدفه العالمي أمام واتفورد

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محمد صلاح لاعب ليفربول
محمد صلاح لاعب ليفربول
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المصريون

ليفربول

واتفورد

صلاح

أبدى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام واتفورد، مشيرًا إلى السر وراء قدرته على تسجيل هدفه الأول في مباراة اليوم يرجع إلى تدربه على التسديد بقدمه اليمنى.

وسجل صلاح هدفي ليفربول أمام واتفورد، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليرفع رصيده إلى 9 أهداف، في البريميرليج هذا الموسم.

وقال صلاح عقب المباراة في تصريحات لقناة «BT SPORT »:عند سؤاله عن الهدف "أتدرب على التسديد بالقدم اليمنى، لقد حالفني الحظ في الهدف الذي جاء بعد تمريرة جيدة من ساديو ماني".

وتابع: "أظهرنا أننا فريق صعب المنال، يجب أن نكون في وضع جيد الآن، ويجب أن نواصل على نفس المنوال في المباريات القادمة".

وتابع صلاح: "نحن الأن نمتلك الخبرة الكافية في مثل هذه المباريات، نلعب سويا منذ 3 أو 4 سنوات، أصبحنا نتحكم في إيقاع المباريات، ونعلم متى نجعلها هادئة أو سريعة".

وأتم مو: "أحيانًا البطل يعاني قليلا في بعض المواجهات، لكننا أكثر خبرة الآن في التعامل مع المباريات التي نتقدم بها بهدف دون رد".

وبهذا الفوز عزز ليفربول صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة التاسعة في المركز الأخير.

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