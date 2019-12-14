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3 نصائح مذهلة لتقضي على البرد دون أدوية

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إصابة عامل زراعي بفيروس إنفلونزا الخنازير بالمحمودية
إصابة عامل زراعي بفيروس إنفلونزا الخنازير بالمحمودية
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محمد فضل- متابعات

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أدوية

البرد

انفلونزا

نصائح

مع بداية فصل الشتاء وتغير المناخ، يتعرض الكثيرين إلى الإصابة بالإنفلونزا، نتيجة ضعف المناعة، ويقبل الجميع على تناول الأدوية للسيطرة على نزلات البرد.

لكن موقع " LOLWOT " قدم ممارسات ونصائح مذهلة يمكن أن تجعلك تقضي فصلا هادئا خاليا من الأدوية والسعال والإنفلونزا عن طريق تلك الوسائل :

-الاسترخاء

قد يكون جزء من المرض هو الإرهاق عندما نشعر ببعض التعب و الإرهاق علينا الحصول على قسطط من الراحة و شرب سوائل ساخنة لتدفئة الجسم .

-تناول الطعام الخفيف

البعد عن الأطعمة الدسمة التي تساهم أحيانا زيادة المرض نظرا لأن الجسم به بعض الميكروبات التي يجب محاربتها بتناول أطعمة بسيطة .

-شرب السوائل الساخنة

أول شيء يدور في رأس الأشخاص عند الشعور بأعراض البرد هي تناول المسكنات إلا أنه يمكننا محاربة المرض من خلال السوائل الساخنة و هدوء الأعصاب و قسط من الراحة و قد ينتهي كل شئ فيما بعد .


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