  • السبت 14 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى

قطر

قطر: هناك تقدم مبشر لحل الأزمة الخليجية

محمد صلاح

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفين في فوز ليفربول على واتفورد

تركي آل شيخ

أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد عودته من رحلة العلاج

رضا عبدالعال

رضا عبدالعال يقدم استقالته من تدريب بلدية المحلة:"كفاية كده"

ارشيفية

زوج يبتز زوجته بفيديوهات إباحية في أكتوبر..السبب صادم

أنور قرقاش

أول تعليق إماراتي على تصريحات قطر بشأن المصالحة

بدور البراهيم

نجمة شهيرة تظهر بدون حجاب وتستفز السعوديين بطريقة كلامها

الملك سلمان

رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد

جنود أمريكان

7000 جندي إضافي..«واشنطن»: حان وقت الرد

لحل الأزمة الخليجية..

الإمارات تعلن موقفها من مفاوضات السعودية وقطر

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أرامكو تسجل رقما تاريخيًا من عملية الطرح الاولي

#

اتفاق تاريخي بين السعودية وقطر

#

مفاوضات لإقامة مباراة كرة قدم بين السعودية وإيران

#

مسؤول أمريكي بارز يبدأ جولة شرق أوسطية الأحد

قطر

الامارات

أخبار السعودية

الدوحة

الأزمة الخليجية

هاجم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، دولة قطر اليوم السبت، على خلفية ظهور أحاديث عن مفاوضات بين الدوحة والسعودية لحل الأزمة الخليجية.

جاء هذا في تغريدة عبر حساب "قرقاش" على موقع "توتير"، واصفًا هذا الأمر بمحاولة من قطر لشق الصف العربي.

وشهدت الفترة الأخيرة ظهور عدة تقارير إخبارية تشير إلى وجود مفاوضات سرية بين السعودية وقطر في هذا الإطار.

وقبل نحو أسبوع قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر تقيم حوارا مع السعودية لحل أزمة الخليج، كاشفا عن عقد عدة اجتماعات بين مسؤولي البلدين في أماكن مختلفة.

واليوم السبت صرح الوزير بوجود تقدم في حل الأزمة لكنه وصفه بـ"البسيط".

تصريحات "آل ثاني" اليوم نقلتها وكالة رويترز على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، ردا على سؤال عما إذا كان أي تقدم قد تحقق خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الأسبوع الماضي، إن "تقدما طفيفا (تحقق)، مجرد تقدم طفيف".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وريال سوسيداد
» بعد التخفيضات.. هذه أسعار سيارات "شيري" في مصر
» شاهد.. "صلاح" يسجل هدف تاريخي بالـ"كعب"
» رحالة كندية تكشف مفاجأة عن زيارتها للسعودية
» رسالة من الملك سلمان لرئيس الجزائر الجديد
» الضابط والدكتور والمحامي والمدرس.. تفسير 4 مهن بالمنام
» بث مباشر الهلال السعودى يواجه الترجى التونسى
» تفسير رؤيا: أمى المتوفاة تتشاجر معى وحزينة
» إليسا تعلن تعافيها من السرطان.. هذه التفاصيل
» جعجع: نرفض تشكيل حكومة مختلطة
» برلماني: منتدى السلام يوحد الرؤى لمستقبل أفضل بين الدول الأفريقية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:28 م

  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة